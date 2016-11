Ein 80-jähriger Fußgänger schwebt nach einem Verkehrsunfall in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) in Lebensgefahr. Er betrat nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag plötzlich die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

