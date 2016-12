Wolgast: 35-Jähriger ertrunken - Polizei: Unglücksfall

Der 35 Jahre alte Mann, der vor einer Woche tot im Wasser in Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) gefunden wurde, ist ertrunken. Das habe die Obduktion des Toten ergeben, teilte die Polizei am Dienstag in Anklam mit. Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen Unfall handele. Die Spur des Mannes habe am Unfalltag bis zu einer Bahnfahrt verfolgt werden können. Vermutlich sei der Mann bis zur Station Wolgast-Hafen gefahren, wo sich die Spur gegen 17.30 Uhr verliere.

Jetzt würden noch Zeugen gesucht, die den Mann am 29. November abends noch gesehen hätten. Ob er Alkohol getrunken hatte, werde noch analysiert.

