Wöbbelin: Mit Tempo 168 in der Baustelle

An die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde haben sich bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Autobahnbaustelle Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) am Wochenende 553 Autofahrer nicht gehalten. Wie die Polizei gestern mitteilte, sind 27 Raser mit mehr als 120 Kilometer pro Stunde auf dem Abschnitt der Autobahn 24 geblitzt worden. Ihnen drohe nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, so die Polizei. Deutlich zu schnell war ein Autofahrer, der mit Tempo 168 durch die Messstelle fuhr. Er müsse nun mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen.

