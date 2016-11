Wittenburg: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmorgen in Wittenburg sind beide Fahrer verletzt worden, einer davon schwer. In der Hagenower Chaussee stießen kurz nach 06 Uhr ein PKW Dacia und ein Kleintransporter zusammen. Während der Fahrer des Kleintransporters mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, erlitt der Dacia- Fahrer relativ leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Derzeit geht die Polizei von einem Vorfahrtsfehler aus.

