Wittenburg: Waschbär sorgt für Unfall

Am Sonnabend gegen 18. 50 Uhr befand sich ein Fordfahrer auf der Landesstraße 05 von Wittenburg kommend in Richtung Lehsen. In Höhe der späteren Unfallstelle überquerte plötzlich ein Waschbär von rechts nach links die Fahrbahn. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier. Am Auto entstand Sachschaden, es war jedoch noch fahrbereit. Der Waschbär verendete an den Folgen der Verletzungen an der Unfallstelle.

