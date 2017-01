Wittenberge: Angefahren und weggefahren

Um 8.15 Uhr stellte am Donnerstag ein Bürger seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wahrenberger Straße ab. Als er um 9.20 Uhr seinen Wagen wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seinen Pkw am rechten Kotflügel beschädigt hatte. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Es wurde eine Anzeige wegen begangener Unfallflucht aufgenommen.

