Waren: Leiche eines Mannes in Park gefunden

Bei Pflegearbeiten in einem kleinen Parkgelände in Waren ist am Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Der bereits skelettierte Leichnam lag in einem Gebüsch unweit der Bundesstraße 192, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um einen ehemaligen Bewohner des Obdachlosenheimes handeln. Wie der Mann zu Tode kam, müsse erst noch geklärt werden. Dieser Teil des kleinen Parks wird nicht von Passanten genutzt.

