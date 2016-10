Waren: Heizöl gelangt in die Müritz

Ein Defekt beim Ausliefern von Heizöl für ein Wohnhaus hat eine Ölverschmutzung auf der sogenannten Binnenmüritz in Waren verursacht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, gab es am Donnerstagabend ein Leck an einem Schlauch, Heizöl floss auf die Straße und verstärkt durch Regenfälle bis in die Müritz. Leichter Wind sorgte gestern dafür, dass die ölhaltige Substanz entlang des Nordufers auf mehreren Hundert Metern zu sehen war. Die Feuerwehr legte Ölsperren. Nach Angaben der zuständigen Wasserschutzpolizei wurde eine Entsorgungsfirma damit beauftragt, die Heizölreste abzusaugen.

