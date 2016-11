Verkehrsunfall auf der A24 mit sechs Verletzten

Am späten Samstagabend ereignete sich auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg nahe der Anschlussstelle Zarrentin ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige Unfallverursacher aus Schleswig-Holstein kam mit seiner Familie aus Berlin und schlief am Steuer ein. Daraufhin fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das mit zwei Personen aus Hamburg besetzt war, auf und kam ins Schleudern. Hierdurch wurden sechs Personen leicht verletzt, darunter ein drei Monate junges Baby und dessen dreijähriges Geschwisterchen. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

