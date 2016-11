Ventschow: Auto fährt auf Radfahrer auf

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Ventschow (Landkreis Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von hinten ungebremst gegen den Radfahrer, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich am Kopf und an den Beinen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

