Vellahn: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B5

Der 40-jährige Fahrer eines PKW Mercedes befuhr am Samstagvormittag gegen 10 Uhr die Bundesstraße 5 aus Richtung Vellahn kommend in Richtung Pritzier. Circa zwei Kilometer hinter der Ortslage Vellahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb dann auf der Fahrerseite liegen.



Der Mann aus dem Kreis Pinneberg wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur durch die angeforderten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Vellahn unter Zuhilfenahme schwerer Schneidtechnik befreit werden. Aufgrund seiner schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er am Unfallort vom angeforderten Notarzt medizinisch erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus Hagenow gebracht.



Während der Unfallaufnahme blieb die B5 für circa 45 Minuten gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Unfall dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit des Fahrers gewesen sein. Da der Verletzte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wird sich nun auch die Kriminalpolizei mit dem Sachverhalt auseinandersetzen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen