Stralsund: Brand in einem Mehrfamilienhaus in

Am 24.12.2016 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund. Aufmerksame Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung und

alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. In der betroffenen Wohnung im 5. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen auf. Durch die Feuerwehr Stralsund wurde der Brand, der in der Küche ausgebrochen war, schnell gelöscht.

Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen war eine eingeschaltete Herdplatte ursächlich für den Brand. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden zeitweise vier Personen aus den angrenzenden Wohnungen

evakuiert, welche anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

