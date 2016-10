Stade/Rostock: GPS-Signal lässt Transporterdiebe auffliegen - Filmreife Verfolgung

Mit elektronischer Ortung und viel Glück haben Polizisten südlich von Rostock zwei mutmaßliche Autodiebe aus Niedersachsen gefasst. Die 21 und 26 Jahre alten Männer sollen vermutlich am Wochenende zwei hochwertige Kleintransporter an einem Autohaus in Stade gestohlen haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Rostock sagte. Über GPS-Systeme wurden die Transporter am Montag auf der Autobahn 20 nahe der Abfahrt Rostock-West gesichtet und zum Anhalten aufgefordert.

Einer der Fahrer habe allerdings die Polizeisperre auf einem Parkplatz durchbrochen und sich über mehrere Kilometer eine filmreife Verfolgungsjagd mit Beamten geliefert. Dabei seien auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Bei Schlage an der Bundesstraße 103 konnte der Mann gestoppt werden. Gegen einen der Männer habe bereits ein Haftbefehl aus Stade vorgelegen, hieß es.

