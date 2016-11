Rostock : Sexueller Übergriff im Rostocker Stadthafen

1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Wie der Polizei bekannt wurde, soll sich bereits am Donnerstagabend eine sexuelle Nötigung am Warnowufer in Rostock zugetragen haben. Dabei wurde eine 24-jährige Frau von einem unbekannten Täter unsittlich berührt.

Die Geschädigte kam am 24.11.2016 gegen 22:45 Uhr vom Historischen Weihnachtsmarkt und wollte auf einem Parkplatz am Warnowufer in ihr Fahrzeug steigen. Hier wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann angefallen, der ihr unter die Bekleidung griff. Durch Tritte konnte sie sich aus der Situation befreien und mit ihrem Fahrzeug davon fahren.

Den Täter kann sie wie folgt beschreiben:

ca. 1,80 m groß

kräftige Statur

dunkle Kleidung, Kapuze

Tuch bis über die Nase gezogen.

Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei nun um Mithilfe! Wer kann Angaben zum Vorfall oder zum Täter machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 - 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

