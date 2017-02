Schwerin: Unbekannte greifen zwei Männer an

Zwei Männer sind am Montagabend in Schwerin von zwei Unbekannten attackiert worden. Nach Angaben der 40 und 54 Jahre alten Opfer wurden sie plötzlich und ohne erkennbaren Grund als „Nazis“ bezeichnet, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Angreifer hetzte demnach seinen Hund auf den 40-Jährigen, der am Arm gebissen wurde. Sein Begleiter bekam Faustschläge gegen die Brust ab.

Schließlich entfernten sich die Unbekannten wieder. Die Fahndung nach ihnen lief noch in der Nacht. Das Aussehen der Tatverdächtigen wurde als „südländisch“ beschrieben.

