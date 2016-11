Schwerin: Streit mit Freundin endet mit Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 12.11.2016 um 21:25 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin zu einer Schlägerei in Schwerin Lankow gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass keine Schlägerei stattgefunden hatte. Der Lärm wurde durch ein Paar verursacht, welches sich lautstark gestritten hatte. Als die Beamten in die Wohnung der beiden kamen, wurden sie überrascht. Das Paar hatte sich gerade Betäubungsmittel zum Konsum vorbereitet. Diese lagen nun offensichtlich in der Wohnung. Insgesamt wurden in der Wohnung diverse Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und Rückstände sowie ca. 10 Gramm Amphetamine gefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

