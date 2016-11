Schwerin: Lagerhalle brennt aus

In der Nähe des Güterbahnhofs in Schwerin ist eine leerstehende Lagerhalle völlig ausgebrannt. Ein Fußgänger hatte das Feuer am Donnerstagabend entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Am frühen Freitagmorgen konnten die Einsatzkräfte die Flammen löschen, wie die Feuerwehr in Schwerin mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt, man könne aber von einem Totalschaden sprechen.

