Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in Schwerin ein. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Geschäftsräume. Dort stahlen sie aus einer Kasse Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Kripo konnte vor Ort Spuren sichern, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

