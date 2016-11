Schönberg: Auto mit Luftgewehr beschossen

Vermutlich mit einem Luftgewehr ist am Montag in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) das Auto eines 65-Jährigen und seiner Frau beschossen worden. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen hörten einen lauten Einschlag und entdeckten dann auf der Frontscheibe eine Absplitterung. Steinschlag schloss der Fahrer aus. Die Spuren an der Windschutzscheibe werden nun kriminaltechnisch untersucht.

