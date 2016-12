Unbekannte haben in Satow im Landkreis Rostock in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter stahlen die darin befindlichen Zigaretten und die Geldkassette, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt. Die Täter entkamen unerkannt.

