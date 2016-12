Sassnitz: Versuchter Diebstahl eines Stolpersteines

Am 09.12.16, gegen 13:20 Uhr, wurde der Polizei der versuchte Diebstahl eines Stolpersteines in Sassnitz gemeldet. Gegen 03:00 Uhr hatten Beamte des Polizeireviers Sassnitz die Steinbachstraße noch bestreift und keine Beschädigungen an dem Gedenkstein festgestellt.

Unbekannte Täter hatten auf einer Fläche von etwa 30 x 20 cm, durch das Heraushebeln umliegender Pflastersteine, den Stolperstein bereits freigelegt. Der 10 x 10 cm große Stein verblieb jedoch in der Betonverankerung.

Ob die Täter es auf die Kappe des Gedenksteins, welche aus einer Metalllegierung besteht, abgesehen haben, oder ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, bleibt zu ermitteln. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurde daher in die Ermittlungen involviert.

Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

