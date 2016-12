Sassnitz: Diebstahl eines Stolpersteins vereitelt

In Sassnitz haben Unbekannte versucht, einen Stolperstein, der an deportierte und verfolgte Juden während des NS-Regimes erinnert, aus dem Gehweg zu hebeln. Die Täter hatten bereits umliegende Pflastersteine entfernt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, ist bislang unklar, ob es sich um eine politisch motvierte Tat oder einen versuchten Metalldiebstahl handelt. Der Staatsschutz sei eingeschaltet. Vor vier Jahren waren in Sassnitz fünf Stolpersteine gestohlen worden.

