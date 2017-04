Rostock: Einbrecher stehlen Pakete aus Verteilerzentrum

Unbekannte sind in ein Paketverteilerzentrum in Groß Schwaß bei Rostock eingebrochen. Gestohlen wurden am Mittwoch nach Polizeiangaben mindestens 14 Pakete, deren Wert bis Donnerstagvormittag noch nicht beziffert werden konnte. Unklar war auch, wie die Täter den Code für die geschlossenen Tore knacken konnten. Das Verteilerzentrum an der Bundesstraße 103 wird von einem großen Paketdienstleister betrieben. «So einen Einbruch hatten wir in den letzten Jahren nicht», sagte die Sprecherin.

