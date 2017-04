Zwei Autofahrer waren am Freitagabend auf der Cambser Straße in Rampe unterwegs. Als der erste Fahrzeugführer bremste, um auf eine Hofeinfahrt abzubiegen, bemerkte der andere dies zu spät. Es krachte. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher am Fuß. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 7000 Euro.

