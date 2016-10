Am Dienstag gegen 10.40 Uhr fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan von einem Grundstück in die Pritzwalker Gartenstraße, ohne auf die dort fahrende 21-jährige VW-Fahrerin zu achten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

