Prignitz: Überschlag mit Sommerreifen

Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Sonnabend bei einem Unfall auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Putlitz und Suckow in Richtung Hamburg verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, verlor die Frau gegen 13 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Suckow wegen der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Pritzwalk gefahren und nach ambulanter Behandlung entlassen. Durch den Unfall wurde weiterhin ein Leitpfosten beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau mit Sommerreifen unterwegs gewesen war. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

