Unbekannte haben in Penzlin unweit von Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) vier historische Motorräder aus DDR-Produktion gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, verschwanden drei Mopeds der Typen „Schwalbe“ und „Simson S 51“ sowie ein Krad „MZ T 250“ mit Beiwagen, das in Zschopau (Sachsen) produziert worden war. Die Scheune sei vermutlich in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen worden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen