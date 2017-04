Passow: 61-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 17 zwischen Passow und Diestelow ist am Montagvormittag eine 61-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie kam ersten Erkenntnissen zufolge aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte mit ihrem Wagen gegen zwei Bäume. Dabei erlitt sie unter anderem ein Schleudertrauma. Sie wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der auf über 4000 Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

