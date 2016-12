Parchim: Sexuelle Nötigung - Polizei sucht Zeugen

Nach einem sexuellen Übergriff auf ein 17-jähriges Mädchen in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei nach den zwei unbekannten Tätern. Die Jugendliche sei am Mittwochabend in Parchim neben den Bahngleisen entlang gelaufen, als sie nach eigenen Angaben von zwei Männern überfallen wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Unbekannten bedrängten und berührten sie mehrfach unsittlich. Daraufhin wehrte sich die 17-Jährige, schlug und trat um sich und flüchtete schließlich. Die beiden Täter waren nach Polizeiangaben zwischen 1,75 und 1,80 m groß, trugen dunkle Kleidung und sprachen Deutsch mit Akzent. Sie seien nach dem Überfall vermutlich mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

