Parchim: 66-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in Parchim wurde am Donnerstagvormittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 66-jährige Mann kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrradfahrer in der Buchholzallee plötzlich die Straße überqueren, als er von einem herannahenden Auto trotz Gefahrenbremsung erfasst wurde. Vermutlich habe der Radfahrer den fließenden Verkehr nicht beachtet, allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an, so die Polizei.

