Oertzenhof: Lastwagen mit 24.000 Liter Glycerin verunglückt

Ein mit Chemikalien beladener Lastwagen ist am Montag bei Oertzenhof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verunglückt und hat stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Das Fahrzeug rutschte am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in den Graben und kippte auf die Seite, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Fahrer und Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Tanklaster hatte demnach 24 000 Liter Glycerin geladen, die aus Umweltschutzgründen abgepumpt werden sollten.