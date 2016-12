Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und hohem Sachschaden

(Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)



Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person kam es am 25.12.2016 gegen 16:50 Uhr in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg in Höhe der SB-Tankstelle. Der 28-jährige Fahrer eines PKW Opel Astra befuhr die Neustrelitzer Straße in Richtung Neustrelitz und benutzte dabei einen Fahrstreifen, der für den Gegenverkehr bestimmt war. In Höhe der SB-Tankstelle kamen ihm zwei PKWs entgegen, die sich ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Innenstadt bewegten. Trotz eingeleiteter Ausweichmanöver konnten die 25-jährige Fahrerin eines PKW Renault Megane und der 28-jährige Fahrer eines 3er BMW einen Zusammenstoß mit dem Falschfahrer nicht vermeiden. Dabei kam es durch den Unfallverursacher zuerst zur seitlichen Kollision mit dem PKW Renault und dann zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem BMW, in dessen Folge der Opel in die Leitplanke geschleudert wurde und dort zum Stehen kam. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrer des PKW BMW ein leichtes Schädelhirntrauma zu, konnte aber nach ambulanter Versorgung durch einen Notarzt nach Hause entlassen werden. Der Unfallverursacher musste durch die anwesenden Personen aus dem Fahrzeug geborgen und im Krankenhaus untergebracht werden. Aufgrund seiner Fahrweise in Schlangenlinien und entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung besteht der Verdacht, dass er ein Kraftfahrzeug unter berauschenden Mitteln geführt hat. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Außerdem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Der Unfallverursacher wird sich nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten müssen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- EUR.

