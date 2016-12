Neubrandenburg: Betrunkene Autofahrerin rammt vor Augen der Polizei Nachbarhaus

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Neubrandenburg vor den Augen der Polizei das Wohnhaus eines Nachbarn gerammt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, war die 61-Jährige am Stadtrand einem Passanten aufgefallen, der die Beamten rief. Auf die Haltesignale des herbeigeeilten Streifenwagens achtete die Frau demnach nicht. Beim Versuch einzuparken nahm sie eine falsche Einfahrt und rammte das Haus des Nachbarn. Die Frau blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,9 Promille.

