Sternberg : Mit Messer bewaffnete 55-Jährige überfällt Geschäfte

Foto: Patrick Seeger (Illustration)

Eine mit einem Messer bewaffnete Frau hat in Sternberg Geschäfte überfallen und ist dann der Polizei sozusagen in die Arme gelaufen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, versuchte die 55-Jährige am Dienstagabend zunächst, Tageseinnahmen in einem Blumenladen zu erpressen, was aber misslang. Die Verkäuferin alarmierte die Beamten.

Unterdessen überfiel die 55-Jährige eine Bäckerei im Zentrum, erbeutete dort Bargeld aus der Tageskasse und floh.

Da waren die Beamten aber schon in der Nähe, denn die Bäckerei liegt nur 60 Meter von der Dienststelle entfernt. Bei der Verdächtigen wurden das entwendete Bargeld und das Messer gefunden und die Frau festgenommen. Verletzt wurde niemand.

