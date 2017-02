Meyenburg: Auf der A 24 ausgeschert

Auf der A 24 ereignete sich am Dienstag gegen 10.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Meyenburg und Putlitz in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger war mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Für ihn unerwartet fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Lkw samt Anhänger vom rechten auf den linken Fahrstreifen, weil er ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Trotz Abbremsen des Autos konnte der 50-Jährige ein Auffahren auf den Lkw nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht und wollte sich selbstständig zum Arzt begeben. An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro.

