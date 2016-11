Mestlin: Postbotin von Hund gebissen

Am Freitagnachmittag wurde in Mestlin die Postbotin von einem Hund gebissen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, kam es zu diesem Vorfall, als die Postbotin ihrer Arbeit nachging und ein privates Grundstück in der Goldberger Straße betrat. Einer der Hunde, die auf dem Grundstück frei liefen, biss der Postbotin in den Unterarm. Die Frau musste in die Parchimer Asklepios Klinik zur Behandlung eingeliefert werden.

