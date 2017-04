Lübz: Dieb schlägt auf Zeugen ein und flüchtet

Bei einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Lübz hat der noch unbekannte Täter am Dienstagnachmittag zwei Personen tätlich angegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, entwendete ein junger Mann mehrere Tüten mit losem Tabak sowie Spirituosen aus dem Geschäft. Bei seiner Flucht stürzte der Dieb zweimal und verletzte sich vermutlich am Kopf dabei. Dennoch setzte er seine Flucht fort, wurde sogar gegen zwei Zeugen gewalttätig, schlug und trat auf diese ein. Konnte dann allerdings flüchten. Einer Zeugenaussage zufolge, soll der Dieb kurz darauf Bus nach Parchim eingestiegen und verschwunden sein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen räuberischen Diebstahls.

