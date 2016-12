Ludwigslust: Täter kratzt Hakenkreuz in eine Motorhaube

Ein unbekannter Täter ritzte in die Motorhaube eines Fahrzeuges ein Hakenkreuz und verursachte hierdurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Mittwoch fuhr die 18-jährige Geschädigte mit ihrem PKW VW Polo nach Ludwigslust und parkte gegen 08:00 Uhr im Techentiner Weg. In der Zeit bis 13:30 Uhr ritzte dann ein Tatverdächtiger ein Hakenkreuz in der Größe von 35cm x 18cm in den Fahrzeuglack der Motorhaube.

Der Staatsschutz der Schweriner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen