Ludwigslust: Rauch im Elektrokasten - Feuerwehr rückt an

Alarm am Freiztagmorgen in Ludwigslust. Polizei und Feuerwehr sind wegen einer Rauchentwicklung in ein Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße gerufen worden. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen qualmenden Elektrokasten im Hausflur. Zum Ausbruch eines offenen Feuers kam es nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr entfernte die Sicherungen aus dem Elektroschrank und behob damit die Ursache. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Verletzt wurde niemand.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen