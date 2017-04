Lalendorf: Schwer verletzt nach Tätlichkeit

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, zu der es am 4. April in Lalendorf gekommen ist, kann die Polizei noch kein Ermittlungsergebnis vorlegen. An besagtem Abend war der Rettungsdienst gegen 20.30 Uhr zu einem Schwerverletzten nach Lalendorf beordert worden. Der 49-Jährige sei aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen nach wie vor nicht ansprechbar, informierte die Polizei gestern auf SVZ-Nachfrage. Laut Zeugenaussagen könnte ein vorangegangener Streit in einer Gartenanlage mit einem 31-Jährigen ein vermutlicher Auslöser für die anschließende Tätlichkeit gewesen sein. Auch Alkohol soll eine Rolle gespielt haben. Zu weiteren Hintergründen ermittelt die Polizei noch. eros

