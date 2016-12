Kummer: Toter im Straßengraben gibt Polizei Rätsel auf

Ein Toter in einem Straßengraben am Ortsrand von Kummer bei Ludwigslust gibt der Polizei Rätsel auf. Bei dem Mann, dessen Leiche von einem Anwohner am Donnerstag gefunden wurde, handele es sich um einen 54-Jährigen aus der Region, teilte ein Polizeisprecher mit. Wie er zu Tode kam, sei noch unklar. Auch sei unbekannt, wie lange die Leiche bereits in dem Straßengraben an der Bundesstraße 5 gelegen hat. Die Kriminalpolizei ermittele. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gebe es aber derzeit nicht.

