Beim Versuch, von einem Parkplatz in Krakow am See zu fahren, hat ein betrunkener 58-Jähriger am Sonnabend ein Auto gerammt. Zu einen Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage. Auch der angeordneten Blutprobenentnahme widersetzte er sich gewaltsam, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde.

