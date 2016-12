Am 12.12.2016 gegen 02:55 Uhr wurde die Polizei über einen erneuten Einbruch in ein Haus in Kessin informiert. Die unbekannten Täter drangen über die Terrassentür in das Gebäude ein, durchwühlten die Schränke und entwendeten Unterhaltungselektronik.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

