Rostock : Junge Frau fünf Tage weg und nun verletzt zurück

Eine fünf Tage lang verschwundene junge Frau ist in Rostock mit einer Fraktur im Gesicht wieder aufgetaucht. Die Polizei hat in dem bisher mysteriösen Vermisstenfall Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag in Rostock sagte.

Die 21 Jahre alte Rostockerin sei am 2. Januar mit einem Bekannten auf dem Weg zu einer Straßenbahn in Toitenwinkel im Ostteil der Stadt verschwunden. Sie sei am Samstag verletzt im Zentrum wieder aufgetaucht. Sie habe nach eigenen Angaben keine Erinnerungen an die Tage und sei noch nicht vernehmungsfähig.

Ermittlungen ergaben, dass ein Taxifahrer die Frau am Wochenende zu einer Freundin gefahren hat. Zuvor hatte der private Rundfunksender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern über den Fall berichtet.

