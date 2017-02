Hagenow: Schulfassade mit Graffitis beschmiert

Am Wochenende haben unbekannte Täter mehrere Wände eines Schulgebäudes in der Möllner Straße in Hagenow mit Graffitis beschmiert. Der Vorfall wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet, heißt es in der Information des Polizeireviers an unsere Redaktion.

Eine der vier entdeckten Graffitis ähnelt einem Hakenkreuz. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann oder verdächtige Personen gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei in Hagenow, erreichbar unter Telefon 03883/6310.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen