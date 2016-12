Hagenow: Scheibe eingeworfen und Zigaretten gestohlen

Bei einem BEinbruch in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen Tabakwaren in noch unbekannter Menge gestohlen. Zuvor warfen die Einbrecher die Scheibe des betroffenen Lebensmittelmarktes in der Rudolf-Tarnow- Straße mit einem Papierkorb ein. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden derzeit auf ca. 12.000 Euro. Auf die Täter gibt es bislang noch keine Hinweise. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Zudem bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 04 Uhr ereignete. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

