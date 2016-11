Hagenow: Essen qualmte auf dem Herd

Die Feuerwehr in Hagenow musste am Donnerstag zu einem weiteren Einsatz ausrücken. In der Theodor-Fontane-Straße im Wohngebiet Kietz drang aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoß Rauch, ein aufmerksamer Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen, in der leeren Wohnung war offenkundig ein Topf mit Essen auf dem Herd vergessen worden. Trotz des starken Rauches hielt sich der Schaden in Grenzen. Die während des Einsatzes herbeigeeilte Bewohnerin erlitt einen Schwächeanfall und musste ärztlich versorgt werden. Nach Einschätzung der Wehr kann die Wohnung weiter genutzt werden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen