Grischow: Windrad fällt auf Acker - niemand verletzt

Auf einen Acker in Grischow bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Windrad gestürzt. Die Anlage sei komplett in der Mitte des Turmes durchgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Rotorblätter mit Rotor seien am Nachmittag auf dem Feld entdeckt worden. Ein Turmstumpf von 25 Metern sei stehen gebleiben. Es sei niemand verletzt worden. Die Ursache des Schaden sei noch ungeklärt.

