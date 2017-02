Eggesin: Diebstahl eines Transporters

Am heutigen Morgen, gegen 06:30 Uhr, stellte der Hinweisgeber fest, dass sein Transporter in Eggesin entwendet wurde und informierte die Polizei. Den weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen HRO-MM37 hatte der Mann am gestrigen Abend

(31.01.17) gegen 19:00 Uhr in der Zlotower Straße abgestellt. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 40.000 EUR. Jedoch befand sich darin Werkzeug mit einem Gesamtwert von ca. 10.000 EUR. Eine Fahndung nach dem Transporter wurde umgehend eingeleitet.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen wegen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

