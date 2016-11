Dummerstorf: Verkehrsunfall auf der A20 mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Am 12.11.2016 gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn (BAB) 20 in Richtungsfahrbahn Stettin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Mann leicht verletzt und seine 73-jährige Frau schwer verletzt wurden. Ein polnischer LKW befuhr die BAB 20, Rfb. Stettin. Auf Höhe der

Anschlussstelle Dummerstorf blieb dieser, aufgrund eines technischen Defekts, auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein aus Richtung Lübeck kommender PKW KIA fuhr unmittelbar auf den Anhänger des LKW auf, indessen Folge es zu den beiden verletzten Personen kam.

Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die Chirurgische Universitätsklinik nach Rostock gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die BAB 20 musste an der AS Dummerstorf für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

